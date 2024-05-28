اليوم.. 14 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 14 طلب إحاطة.

وتستعرض «االبوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

- 8 طلبات إحاطة للنواب مصطفى خضر بشأن عدم البدء في إنشاء محطة الرفع لقرية ميت عافية- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والتباطؤ الشديد في إنهاء أعمال الصرف الصحي بقرية دكما- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، ومد خطوط الصرف الصحي لقرية بخاتى وعزبة قايل التابعة لقرية بخاتى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، ومد خط طرد صرف صحي بطول 600 متر بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، وعدم البدء في إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية ميت عافية -مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، وعدم صرف حافز الإثابة للعاملين بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ محافظة المنوفية، وضعف مياه الشرب بقرية شنوان مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والموافقة على البدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي وخطوط الانحدار ببعض القرى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

- طلبي النائب عصام محمد ياسين، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لعزبة النجار التابعة لبندر ومدينة أشمون محافظة المنوفية، وعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال شبكه مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أشمون وتوابعها بمحافظة المنوفية.

- طلبي النائب أيمن عبد الهادي معاذ، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ببعض القرى بمركزي منوف والسادات- محافظة المنوفية، وعدم الانتهاء من مشروع محطة الرفع بمحافظة المنوفية برغم توافر قطعتين أرض وتسليمهما لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

- طلب النائب محمد حمدي موسى، بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمسافة 600 متر للمنازل المقامة جانبي الطريق بقويسنا - السنطة، بقرية كفر هلال-مركز بركة السبع محافظة المنوفية بسبب الخلاف القائم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق والكباري على إعادة الشيء لأصله.

- طلب النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى (كفر شنوفة- عزبة بطرة- سكة الحديد البتانون- عزبة نجيب حبشى) محافظة المنوفية.