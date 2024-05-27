صحيفة عبرية: بايدن قد يكسر القواعد المتبعة مع إسرائيل بعد حادث رفح

قالت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يكسر كل القواعد المتبعة مع إسرائيل، وذلك على خلفية هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، مما أدي إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

من جانبه قال الدبلوماسي والمسؤول السابق بوزارة الدفاع الأميركية آدم كليمنتس، في حديث لقناة ”الحدث” السعودية، إن بايدن يتعرض لضغوط كبيرة من أجل وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة في العالم التي يمكنها الضغط على إسرائيل.

وأضاف: هناك قلق بشأن هذا الحادث والمعاناة الإنسانية، أعتقد أن إسرائيل فقدت الكثير من احترامها على الساحة الدولية وأن الولايات المتحدة فقدته أيضا".

وأوضح: أفهم أن الولايات المتحدة سمحت لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بعد ما حدث في 7 أكتوبر، لكنني أتفق مع الكثير على أنها تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء على خلفية ما حدث في غزة".