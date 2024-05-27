الجزائر تطالب بجلسة طارئة ومغلقة لمجلس الأمن بشأن رفح

كشفت مصادر دبلوماسية عن دعوة الجزائر إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة وطارئة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء بشأن مجزرة رفح الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن ناحية أخرى، أدلى مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، بتعليق عن الهجوم الإسرائيلي على النازحين في رفح، حيث استشهد العشرات من المدنيين، معتبرًا المشاهد التي شاهدها مروعة للغاية.

وأفاد لازاريني عبر حسابه على منصة "إكس" بأن التقارير مستمرة في تسجيل سقوط المزيد من الضحايا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان شمال غرب رفح. وأوضح أن القتلى بينهم أطفال ونساء يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة، مع تسجيل إصابات كثيرة، فيما تم إحراق آخرين حتى الموت.

وأشار لازاريني إلى أن الصور التي خرجت من رفح الليلة الماضية تعكس بشاعة الأوضاع التي يمر بها السكان المحاصرين في هذه المنطقة.

وأعرب عن صعوبة التواصل مع فرق الأونروا في رفح، موضحًا أن بعض موظفي الوكالة ما زالوا في عداد المفقودين نتيجة للظروف القاسية التي تشهدها المنطقة.