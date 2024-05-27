اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة الغرب نجحت في السيطرة على بلدة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأفادت وكالة الأنباء (سبوتنيك) بأن الوزارة أصدرت بيانًا أكدت فيه أن وحدات مجموعة الغرب تمكنت من تحرير بلدة إيفانوفكا وتعزيز مواقعها العسكرية. وأضافت الوزارة أنها نفذت عمليات للقضاء على تشكيلات مختلفة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نيفسكي بلوجانسك ونوفوسادوفوي بدونيتسك.

كما أكدت الوزارة أنه تم صدها لثلاث هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوفوديانوي بلوجانسك وبلدة جريوروفكا بدونيتسك، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت حتى الآن ما يصل إلى 405 عسكريين ومركبة مشاة قتالية وخمس مركبات أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية تمكنت من السيطرة على قرية نتيلوفو في دونيتسك الشعبية، وتحسن الوضع التكتيكي هناك.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية أيضًا، نجحت في تحسين الوضع على طول خط المواجهة وفي هزيمة ثلاثة ألوية أوكرانية في مدينتي رازدولوفكا وتشاسوف يار في دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 460 جنديًا.