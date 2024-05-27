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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الاثنين،  على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة برغبة شديدة من الزمالك من تسجل هدف التقدم  وحاول لاعبي الزمالك  من هز الشباك في أكثر من مناسبة بعدما  شنوا عدد من الهجمات الخطرة.

وفي المقابل حاول أصحاب الأرض التسجيل  ولكن على استحياء حتى جاءت الدقيقة ٢٨ لتشهد هدف التقدم للفارس الأبيض وبعدها حاول سيد البلد إدراك التعادل كما حاول أصحاب الرداء الأبيض تعزيز النتيجة.
وفي الشوط الثاني واصل الزمالك ضغطه حتى تمكن من تسجيل الهدف الثانى عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة ٥٧ من عمر اللقاء وبعدها انحضر اغلب فترات المباراة في منطقة وسط الملعب. 
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة ٢٨ في المركز ١٢ بجدول ترتيب المسابقة،  بينما تجمد رصيد سيد البلد عند النقطة ٣٦ في المركز الخامس.

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