أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تحاول تقويض منظمة الأونروا لتنفيذ مخطط التهجير

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن منظمة أونروا تمثل شريان الحياة للشعب الفلسطيني، وبالتالي حاولت إسرائيل للقضاء على هذه المنظمة.

أضاف فارس، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف السياسي من تقويض منظمة أونروا، تصعيب الحياة على الشعب الفلسطيني.

أشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن إسرائيل تحاول أن تغتال منظمة أونروا، باعتبار أنها المنظمة الأهم في العمل الإنساني داخل قطاع غزة.

ونوه إلى أن محاربة إسرائيل لمنظمة أونروا والتصويت في الكنيست على أنها منظمة إرهابية"، هدفه تجويع الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى المجتمع الدولي معرفة ذلك، والوقوف بجانبها من أجل حماية الأطفال والشعب الفلسطيني بأكمله.