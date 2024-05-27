بعد وفاة إبراهيم رئيسي.. إيران تحدد هذا الموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلنت السلطات الإيرانية يوم 28 يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية الأسبوع الماضي. أعلنت لجنة الانتخابات أن تسجيل المرشحين سيبدأ يوم الخميس المقبل، وفقًا لوكالة تسنيم للأنباء.

وكان من المخطط في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في يونيو من العام المقبل، بعد انتهاء فترة الأربع سنوات للحكومة الثالثة عشرة. ومع وفاة الرئيس رئيسي والوفد المرافق له، قرر تنظيم انتخابات مبكرة.

وأوضحت لجنة الانتخابات، بالتعاون مع مجلس صيانة الدستور، أن فترة تسجيل المرشحين ستكون من 30 مايو إلى 3 يونيو، على أن تستمر لمدة خمسة أيام. تم تعيين محمد مخبر، رئيسًا للبلاد من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي لتولي إدارة هذه الفترة الانتقالية.