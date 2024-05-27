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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: الاحتلال لن يستعيد محتجزيه إلا وفق شروط المقاومة

القيادي في حركة حماس،
القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان
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قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن الفلسطينيين في غزة صامدون متمسكون بأرضهم رغم مجازر الاحتلال، مؤكدًا أن فصائل المقاومة مستمرة في مواجهة الاحتلال في القطاع المحاصر.

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي ببيروت، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن يتحملان المسئولية الكاملة عن مجزرة رفح الفلسطينية، مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف واضح لوقف مجازر الاحتلال.

وأشار القيادي في حماس إلى أن الاحتلال لن يستعيد محتجزيه إلا وفق شروط المقاومة أو قد يعيدهم جثثًا بسبب قصفه المستمر.

ونوه إلى أنه على مجلس الأمن اتخاذ قرار بإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية، مطالبًا بفرض عقوبات على الاحتلال ووقف تسليحه.

حماس غزة فصائل المقاومة