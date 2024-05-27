لماذا تخشى إسرائيل دور "الأونروا” في الأراضي الفلسطينية؟

قال عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية إن الحرب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست جديدة، إنما هي حرب على اللاجئين الفلسطينيين، وليست المرة الأولى، ولكن منذ أقيمت الوكالة عام 1949، وكان الهدف منها تحويل بوصلة القضية الفلسطينية من قضية سياسية لقضية إنسانية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأونروا منظمة أممية من مكونات الأمم المتحدة، مستندة إلى القانون الدولي والإنساني الدولي، ومحاولة إسرائيل اتهامها بأنها إرهابية، نوع من إلقاء التهم من دولة الاستعمار الإسرائيلي النازي، المتهمة الأساسية بإنتاج وتعميم وإشاعة الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية:"الكل يعلم أن إسرائيل ليست إلا أداة وظيفية في خدمة المشروع الاستعماري الرأس مالي".