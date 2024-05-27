الأونروا: مشاهد الهجوم الإسرائيلي على النازحين في رفح مروعة

أدلى مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، بتعليق عن الهجوم الإسرائيلي على النازحين في رفح، حيث استشهد العشرات من المدنيين، معتبرًا المشاهد التي شاهدها مروعة للغاية.

وأفاد لازاريني عبر حسابه على منصة "إكس" بأن التقارير مستمرة في تسجيل سقوط المزيد من الضحايا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان شمال غرب رفح. وأوضح أن القتلى بينهم أطفال ونساء يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة، مع تسجيل إصابات كثيرة، فيما تم إحراق آخرين حتى الموت.

وأشار لازاريني إلى أن الصور التي خرجت من رفح الليلة الماضية تعكس بشاعة الأوضاع التي يمر بها السكان المحاصرين في هذه المنطقة.

وأعرب عن صعوبة التواصل مع فرق الأونروا في رفح، موضحًا أن بعض موظفي الوكالة ما زالوا في عداد المفقودين نتيجة للظروف القاسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، في تصريحه اليوم، أن الوكالة تبذل كل جهدها لعدم توقف تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن تقديم الدعم والحماية يصبح شبه مستحيل مع مرور الأيام.

وشدد لازاريني على أنه من بين 200 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية التي تم تفريغها على الجانب الفلسطيني يوم أمس، تمكنت فقط 30 شاحنة من الوصول إلى وجهتها بسبب القيود الصارمة على الحركة، إضافة إلى الغارات الجوية المتكررة التي تنفذها القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه التحديات والقيود تعتبر عوائق إضافية تعيق توزيع المساعدات الضرورية، مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني المعتمد على المساعدات في غزة، حيث يتعرض ما يقرب من مليوني شخص للتأثيرات السلبية لهذه الظروف.

ووجه لازاريني، نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، بهدف إنهاء معاناة المدنيين.

وأكد لازاريني على استيائه من عدم تنفيذ القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن رفح، مشددًا على أنه يجب أن تتوقف عمليات العسكرية في رفح فورًا بموجب قرارات المحكمة الدولية، مع التأكيد على ضرورة تحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون مزيد من التأخير.