6 شروط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بقانون العمل.. تعرف عليها

عانى الكثير من العمال في مصر بسبب ضايع حقوقهم من قبل أصحاب الاعمال فبعد الاتفاق علي عمل محدد مقابل مبلغ محدد يقوم صاحب العمل في الكثير من الأحيان بطرد العامل والامتناع عن إعطاءه حقه المادي مقابل عمله ويضيع حق العامل في آخذ حقه نتيجة عدم وجود عقد رسمي واضح يحدد الاتفاق الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل يكون محدد لطبيعة العمل ومدته والمقابل المادي نظير العمل ومدة انتهاء العمل بين الطرفين، الي حين جاء قانون العمل الموحد الذي وضع ضوابط وشروط محددة لابرام عقد عمل رسمي بين العامل وصاحب العمل يضمن لطرفين حقهم القانوني والمادي ويحدد مدة العمل ومقابله المادي ، فيما وضع القانون أيضا طرق إنهاء العقد ليكون كل طرف حر ولا يكون عليه عقوبة قانونية .

فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) ضوابط وشروط إنهاء عقد العمل محدد المدة وفقا للقانون الموحد ، حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2003 في مواده من المادة (104) وحتي المادة ( 109) اليات وضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وآصحاب العمل، وهي:

1ـ إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بإنقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة آو لمدد آخري فآذا زادت مدد العقد الاصلية والمجددة علي 5 سنوات جاز للعامل إنهاوه .

2ـ ينتهي عقد العمل محدد المدة بآنقضاء مدته فاذا آبرم العقد لمدة تزيد علي 5 سنوات جاز للعامل إنهاوه دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الانهاء ب3 آشهر وتسري آحكام الفقرة الابقة علي حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .

3ـ اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب .

4ـ اذا ابرم عقد العمل لانجاز عمل معين انتهي العقد بإنجاز هذا العمل ، فاذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل .

5ـ اذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة .

6ـ اذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل آو آعمال آخري مماثلة ، فاذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والاعمال التي جدد العقد لها علي 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الاعمال .