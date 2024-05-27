دفتر أحوال| صرخات تنتهي بإفشال محاولة انتحار.. ماذا جرى بمجمع محاكم المنصورة؟

فى الواحدة من ظهر اليوم الإنين، تعالت الصرخات بداخل وخارج محيط مجمع محاكم جنوب المنصورة الإبتدائية بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية "الحقوا فيه ست متعلقة بالدور الـ12"، ليتجمع عشرات المحامين والمواطنين بخارج المجمع فى محاولة للمناداة على تلك السيدة بالعدول عن قرار انتحارها وآخرين صعدوا الى الطابق الأخير للتحدث اليها ومحاولة الإمساك بها الى ان نجح مدير المباحث الجنائية، ورئيس نيابة أول المنصورة ورئيس مباحث قسم شرطة أول فى الإمساك بها وإنقاذها.

حنان شحاتة.. سيدة مكلومة من قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، عانت من أزمة نفسية حادة بعد مقتل نجلها الطالب فى المرحلة الإعدادية منذ 4 سنوات على يد 3 أشخاص بالقرية لمحاولتهم سرقة هاتفه المحمول وقضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، لكن تقدم المتهمون بطعن الى محكمة النقض لتقضي بتخفيف العقوبة من السجن المؤبد الى 15 عاما للمتهمين و5 سنوات للمتهم الثالث، الذي قضى فترة عقوبته وخرج بعد قضائه 4 سنوات من العقوبة، وقامت أسرته بتوزيع الحلوى والمشروبات الباردة ابتهاجا بخروجه، لتنهار الام وتهرول الى نيابة مركز المنصورة فى محاولة لتقديم التماس.

قرار بالانتحار للحاق بنجلها:

بعد أن علمت السيدة قررت الصعود الى الطابق الثاني عشر بمبني مجمع محاكم المنصورة وإلقاء نفسها للانتحار من أعلى المبنى، ليجري على الفور اخطار الأجهزة الأمنية التي تحركت سريعا وتم انقاذها.

تفاصيل الواقعة:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من قوة تأمين المحاكم بمجمع محاكم المنصورة بشارع الجمهورية، بمحاولة سيدة القفز من أعلى الطابق الثاني عشر.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ البري من قوة الحماية المدنية، ومحاولة إثناء السيدة وعدولها عن قرار إلقاء نفسها.

وتمكن المستشار شريف الشوربجي ، رئيس نيابة أول المنصورة واللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة من الإمساك بالسيدة والتي تبين انها تدعى "حنان.ش"، 41 عاما، ومقيمة قرية البقلية مركز المنصورة، قبل قيامها بإلقاء نفسها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.