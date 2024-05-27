مراسلنا يكشف تفاصيل استهداف مخيمات النازحين برفح وإجمالي عدد الشهداء

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء نتيجة المجزرة التي اقترفت بحق النازحين في المنطقة الشمالية الغربية من رفح الفلسطينية إلى 45 شهيدا.

وأضاف «أبوكويك»، خلال رسالة على الهواء، أن وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أنه في غضون 24 ساعة اقترف الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا وأدت إلى إصابة 383 شخصا، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 36 ألفا و50 شهيدا بينما جاوز عدد الجرحى حاجز 80 ألفا.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمجزرة التي اقترفت في رفح الفلسطينية، وهذا الاستهداف المباشر لخيام النازحين التي كانت تضم عشرات من الأطفال والنساء تقول وزارة الصحة الفلسطينية إنه ما زال هناك بحث جار لمفقودين من جراء هذه الغارة، وان الحصيلة غير نهائية نظرا لأن كثيرا من المصابين يعانون جراحا خطيرة جراء إصابتهم المباشرة وبحروق بدرجات متفاوتة جراء اندلاع حريق بعد هذا القصف، الذي جرى بعدة صواريخ نحو منطقة كان يعتقد النازحون أنها ضمن المآوي الآمنة التي أعلن عنها جيش الاحتلال.