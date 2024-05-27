الرئيس الفرنسي السابق يدين الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح الفلسطينية

أدان الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، بشدة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النازحين في مدينة رفح الفلسطينية اليوم الاثنين، معتبرًا إياه "غير مقبول" و"مدانًا بشدة"، حيث أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأبدى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، استياءه من تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أنها تتخطى صلاحياته الرسمية.

وفي فيديو نُشر على منصة تليجرام، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك، أكد لافروف أن الأمين العام للناتو لا يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصريحاته، حيث إن قرارات الحلف تتخذ وفقًا لإرادة الدول الأعضاء، وليس بمفرده.

سبق للأمين العام للناتو أن أثار جدلًا بتصريحاته التي دعم فيها حق أوكرانيا في تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف روسية، وبينما رفع بعض الدول الأعضاء القيود المفروضة على الضربات العسكرية، دعا إلى رفع المزيد من هذه القيود، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين روسيا والناتو.

في سياق متصل، تستمر الدول الغربية في دعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والعسكرية والسياسية، مما يعتبرها موسكو عرقلة مستمرة لأهداف العمليات العسكرية الروسية في إقليم دونباس. ورغم تأكيد روسيا على استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق جميع أهدافها، إلا أنها أبدت استعدادها لاستهداف أي شحنة أسلحة غربية متجهة إلى أوكرانيا، بما في ذلك بما يتعلق بالمذكرة التي أرسلتها لدول الناتو بهذا الشأن.