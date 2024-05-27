البيت الأبيض: على إسرائيل اتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، على "اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين"، بعد "صور صادمة" من غارة جوية في رفح أودت بحياة عشرات الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "إسرائيل لها حق في ملاحقة حماس، ونتفهم أن هذه الغارة أدت إلى مقتل إرهابيين كبار في حماس كانا مسؤولين عن هجمات على مدنيين إسرائيليين".

وأضاف: "لكننا كنا واضحين في ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين".

وتابع: "نتواصل بصورة فعالة مع الجيش الإسرائيلي وشركاء على الأرض لتقييم ما حدث، ونتفهم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا".