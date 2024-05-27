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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر
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أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الاثنين، الهجوم على 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، كما استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأضافت أنها استهدفت السفينتين الأمريكية لاريجو ديزرت والإسرائيلية ميتشلا في المحيط الهندي والسفينة مينرفا ليزا في البحر الأحمر.

ولم يرد تأكيد بعد من شركات الشحن أو الجيش الأمريكي عن وقوع هجمات في تلك المنطقتين.

وأجبرت هجمات الحوثيين شركات الشحن على تغيير مسار السفن إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية كما أثارت مخاوف من توسع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما يؤثر على استقرار الشرق الأوسط.

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