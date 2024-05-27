جامعة دمنهور تشارك في فعاليات الملتقى السنوي للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شارك وفد من جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، في فعاليات الملتقى السنوي الخامس الذي ينظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المـهني تحت عنوان Career Readiness MOHESR Vision 2030، برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه أشاد رئيس الجامعة، بهذا الملتقى الذي يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي ترتكز ضمن محاورها على ضرورة ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز مهارات وقدرات الخريجين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال؛ لدعم المسار المهني من أجل التوظيف، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني وكافة الجهات المعنية التي شاركت في فعاليات الملتقى، ومشيدا باهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ ما انتهى إليه الملتقى من توصيات؛ مما ينعكس بالإيجاب على أداء الخريجين وقدراتهم على المنافسة في سوق العمل، وتعظيم فرصهم في الحصول وظائف عمل مناسبة.

افتتاح مركز التطوير المهني بجامعة دمنهور

على هامش فعاليات المؤتمر تم الإعلان عن افتتاح مركز التطوير المهني بجامعة دمنهور بشكل رسمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكريم رئيس جامعة دمنهور.

وضم وفد الجامعة المشارك بالملتقى كل من: الدكتور أحمد هلال، مدير المركز، الدكتور أحمد بدر، أخصائي تطوير مهني بالمركز، محمد السيد، أخصائي بيانات ومعلومات بالمركز، أحمد زكريا، مسئول إداري وتدريب بالمركز.

جدير بالذكر أن الملتقى يأتي بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويُقام المؤتمر بشكل سنوي بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين جميع مراكز التطوير المهني الموجودة بالجامعات المصرية،والخطوات التنفيذية التي حققتها هذه المراكز.

نائب رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الإمتحانات بكليتي التربية والتجارة

وعلي جانب آخر، واصل الدكتور ماجد شعلة، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية بالكليات، حيث قام اليوم الإثنين الموافق 27 مايو بمتابعة سير العملية الامتحانية بكليتي التربية، التجارة ورافقه بالجولة الدكتور راضي السيد -قائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتور بهلول سالم - وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب،

من جانبه أثنى "شعلة"، على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإختبارات، مع تواجد جميع الملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، كما أجرى "شعلة" حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات داخل عدد من اللجان، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلاب.

وأكد شعلة، أن الامتحانات تسير في حالة من الهدوء وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة ، وموعد بدء وانتهاء الامتحانات والجداول المعلنة بالكليات ، ووسط تواجد مستمر من عمداء الكليات ووكلائها والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية بناء على تعليمات الدكتور إلهامي ترابيس-رئيس الجامعة لسرعة إعلان النتائج.