مفاجأة.. نقيب الأطباء البيطريين: عندنا عجز في الأطباء ونحتاج للمزيد (فيديو)

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن دور الطب البيطري هو تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة الطيور والحيوانات ومنع انتقالها إلى الإنسان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك ترصد للأمراض التي قد تنشئ من الداخل أو الخارج، ويتم متابعة الموقف الوبائي من وزارة الزراعة لحماية الثروة الحيوانية.

وتابع: هناك جانب بحثي مهم جدًا لمتابعة التطورات العلمية وتطبيقها، والتخلص من الأمراض بالطرق العلمية والبحث العلمي.

وأردف نقيب الأطباء البيطريين: عندنا عجز في عدد الأطباء البيطريين، ونحن بحاجة إلى تعيين أطباء بيطريين جدد وبشكل مستمر للنهوض بالقطاع الطبي في المستشفيات والأنظمة الصحية.

كما طالب الدكتور مجدي حسن، بضرورةِ الاهتمام بملفات الطب البيطري، ومنها دعم الطبيب البيطري في تعليمه وتمكينه من أدواته، وتوفير فرص عمل لهم بما يليق بمكانتهم والاستفادة من دورهم الهام في الحفاظ على صحة الإنسان، علاوة على تطوير المنشآت البيطرية ومنع الدخلاء على المهنة.

ودعا نقيب الأطباء البيطريين إلى وضع خطة عاجلة للنهوض بمهنة الطب البيطري، وتفعيل منظومة الصحة الواحدة ودور الطبيب البيطري بالقطاعات ذات صلة، وكافة القطاعات المعنية بالشأن البيطري.

وأشار الدكتور مجدي حسن، إلى أن منظومة الأطباء البيطريين توفر الكثير من الجهود على وزارة الصحة، وذلك في عدم انتقال العدوى والأمراض وإصابتها للإنسان السليم.

