ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يعتمد إحداثيات المباني القريبة من الأحوزة العمرانية

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد احداثيات المباني القريبة من الأحوزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين خرائط وكشوف الاحداثيات للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح على المباني المقامة بالمخالفة خارج الأحوزة العمرانية والمستوفاة لاشتراطات قانون التصالحً، مؤكداً ان كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل تلقى طلبات التصالح وتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين لاستيفاء ملفاتهم بسهولة ويسر وفى اسرع وقت.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار محافظ المنيا، إلى ان هذه الكشوف اعدت من قبل لجان برئاسة ممثل مديرية الزراعة بالمنيا، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة لاعتمادها وفقا للتصوير الجوي الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2023، طبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 121 لسنة 2024.

95150057-3b9a-40a2-a7e9-2500ceba22c7
95150057-3b9a-40a2-a7e9-2500ceba22c7
875da85a-d070-42d8-a382-5ba68b3df248
875da85a-d070-42d8-a382-5ba68b3df248
6a0055ff-5445-4744-bd5e-9879dfda4038
6a0055ff-5445-4744-bd5e-9879dfda4038
التصالح في بعض مخالفات البناء التخطيط العمراني اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالمنيا