محافظ المنيا يعتمد إحداثيات المباني القريبة من الأحوزة العمرانية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين خرائط وكشوف الاحداثيات للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح على المباني المقامة بالمخالفة خارج الأحوزة العمرانية والمستوفاة لاشتراطات قانون التصالحً، مؤكداً ان كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل تلقى طلبات التصالح وتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين لاستيفاء ملفاتهم بسهولة ويسر وفى اسرع وقت.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار محافظ المنيا، إلى ان هذه الكشوف اعدت من قبل لجان برئاسة ممثل مديرية الزراعة بالمنيا، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة لاعتمادها وفقا للتصوير الجوي الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2023، طبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 121 لسنة 2024.

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