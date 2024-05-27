الشوط الأول.. ناصر ماهر يتقدم للزمالك على الاتحاد بهدف

تقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الشوط الاول من المباراة التى تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة برغبة شديدة من الزمالك من تسجل هدف التقدم وحاول لاعبي الزمالك من هز الشباك في أكثر من مناسبة بعدما شنوا عدد من الهجمات الخطرة.

وفي المقابل حاول أصحاب الأرض التسجيل ولكن على استحياء حتى جاءت الدقيقة ٢٨ لتشهد هدف التقدم للفارس الأبيض وبعدها حاول سيد البلد إدراك التعادل كما حاول أصحاب الرداء الأبيض تعزيز النتيجة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وياسر حمد و زياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر

منسي.

ودخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانة، إسلام أبوسليمة.

خط الوسط: كريم الديب، ناصر ناصر، عمر الوحش.

الهجوم: عمر صالح، بيكالي، مابولولو

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من : عمرو خليل – خالد الغندور – ساليفو مورو – رجب عمران – عبد الغني محمد – شريف رضا – بنجامين بواتينج – أحمد عيد – محمد سطوحي

يحتل الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.