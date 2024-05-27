تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لِشهر مايو

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم (611) اليوم الإثنين برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، لِمناقشة الموضوعات اَلتِي تُهِم الشَّأْن الجامعي.

فيما جاء من أبرز تلك الموضوعات تدشين مبادرة مبادرة "الدقهلية بلا أمية" للقضاء على الأمية بمحافظة الدقهلية ومتابعة من تم محو أميتهم من ناحية مهارات القراءة والكتابة والمهارات الحياتية ومحو الأمية الرقمية والتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج وخاصة الفرق النهائية قبل انتهاء شهر يوليو.

كما وافق المجلس على عقد عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم منها توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعقد بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة نابولي فيديريكو الثاني بدولة إيطاليا، وعقد بروتوكول تعاون في الدبلومة المهنية في جراحة زراعة القوقعة السمعية، وعقد بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري وبرنامج طب الأحياء المائية بجامعة ميتشجان بولاية ميتشجان – الولايات المتحدة الأمريكية، وتجديد مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين كلية الصيدلة بالجامعة ومعهد كيوشو للتكنولوجيا باليابان، وعقد مذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

كما وافق المجلِس على مَنْح الألقاب العلميَّة والتَّعيينات (14 أستاذ – 18 أستاذًا مُساعِدًا – 15 مُدَرسًا).