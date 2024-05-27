فقدان 5 أشخاص جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بمقاطعة آنهوي الصينية

في حادث مأساوي بمدينة تونغلينغ في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، أكدت السلطات المحلية الصينية فقدان خمسة أشخاص جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بعد ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب تقارير وكالة الأنباء الصينية، أوضحت حكومة ناحية جياوتشيو أن الحادث أسفر عن انهيار جانب من مبنى يتكون من خمسة طوابق في بلدة داتونج.

التحقيق الأولي أظهر أن خمسة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، فيما تم إخلاء الأشخاص الآخرين الذين كانوا داخل المبنى أثناء الحادث بسلام. لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية بشكل مستمر، حيث تبذل السلطات الصينية جهودًا كبيرة لضمان سلامة المفقودين والمحتجزين تحت الأنقاض.