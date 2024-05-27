يد الزمالك تهزم اتحاد الشرطة وتتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على اتحاد الشرطة بنتيجة 35/29 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على صالة محمد حسن حلمي، بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

قدم لاعبو الزمالك، أداءاً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 20 - 16، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 35/29



ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع الفائز من لقاء البنك الأهلي وطلائع الجيش، يوم السبت المقبل الموافق 1 - 6، على صالة تحيا مصر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، وإيهاب محسن مديراً فنياً، ومحمد رمضان هتلر مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً