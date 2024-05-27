مدير مستشفى الكويت بغزة: الاحتلال استهدف بالعمد اثنين من طواقمنا

صرح الدكتور صهيب الهمص مدير مستشفي الكويت التخصصي بغزة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمدت اليوم استهدف اثنين من الطواقم العاملة في مستشفي الكويت التخصصي أثناء تواجدهما أمام بوابة المستشفي مما أدي إلى ارتقائهما شهداء.

وأضاف الهمص أننا نحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية علي جريمة استهداف الطواقم الطبية العاملة في مستشفي الكويت وهو المستشفي الوحيد الذي يعمل وسط محافظة غزة مؤكدا الهمص أن الاحتلال الصهيوني يتعمد أخراج المستشفيات عن الخدمة من خلال منعه لتوريد السولار اللازم للمستشفي لليوم الثالث علي التوالي واستهدافه محيط المستشفي بشكل متعمد ومتكرر.

وكشف الهمص أن الشهداء اليوم هما رشيد محمد سعيد برهوم 23 عاما ومصعب سامي دخل الله العرجا 22 عاما اما شهداء ومحمد دهليز وعوني عدلي الجوراني ومجهول الهوية.

وقالت مصادر محلية بغزة إن قوات الاحتلال مازالت تتمركز في محيط مسجد ذو النورين قرب بوابة صلاح الدين.

كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن الواقع الصحي في غزة صعب جداً وامكانات الدفاع المدني المتوفرة لا يمكنها تلبية الحاجات والاحتلال يقوم بعمليات قتل ممنهجة ولا توجد منطقة في قطاع غزة صالحة للحياة ومشاهد القتل والجثث المروعة لم يشاهدها أحد سابقاً حتى في الأفلام الهوليودية والطواقم الطبية أحصت ما يقارب الـ40 شهيداً في مجزرة رفح والإصابات الخطرة كثيرة وعدد الشهداء يمكن أن يرتفع في مجزرة رفح، وعرف هوية شهداء قصف الخيم بجوار مستودع إمدادات وكالة الغوث قرب الحي السعودي الثالث شمال غرب مدينة رفح، وهم:

1.وسام العطار ، 29 عاماً

2.هنداوي العطار ، 29 عاماً

3ـ حمادة العطار ، 35 عاماً

4ـ ميساء العطار ، 32 عاماً

5ـ رشا العجوري ، 39 عاماً

6ـ ميادة العطار ، 23 عاماً

7ـ أركان النجار ، 12 عاماً

8ـ هدى النجار ، 15 عاماً

9ـ مجهول طفل

10ـ شادى الدسوقي ، 41عاماً

11ـ فاتن الحيلة ، 45 عاماً

12ـ أحمد النجار ، 2عاماً

13- لطيفة الحيلة ، 70 عاما

14ـ محمود حماد ، 40 عاماً

15ـ ياسر اربيع ، 48 عاماً

16ـ جمعة العشي ،

17ـ شهد أبو ربيع ،

18ـ خويلد رمضان ، 47 عاماً

19ـ آية عادل حمد ، 14 عاماً

20ـ مصطفى الأسطل، 38 عاماً

21ـ نسمة حسن البابا ، 5 أعوام

22-فلسطين حربي صالح أبو شحمة 7 أعوام

23-حربي صالح احمد أبو شحمة ٤٤ عاما

24- أماني ورش اغا

25-أحمد سعدي زايد

والباقيين مجهولي الهوية