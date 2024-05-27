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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تفاوض صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق الرابع لتسهيل الصندوق الممدد

وزارة المالية الأوكرانية
وزارة المالية الأوكرانية
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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية عن بدء المفاوضات مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة الاتفاق الرابع لتسهيل الصندوق الممدد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) أن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو شارك عبر الإنترنت في افتتاح أعمال هذه المراجعة.

وأوضح البيان أن وزارة المالية الأوكرانية، بالتعاون مع البنك الوطني ومؤسسات حكومية أخرى، مسؤولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى سياسات الطاقة ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

تعقد المناقشات في العاصمة البولندية وارسو، بالإضافة إلى جلسات عبر الإنترنت، بهدف استعراض تنفيذ أوكرانيا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

خلال افتتاح بعثة صندوق النقد الدولي، أشاد وزير المالية الأوكراني بالتعاون المستمر بين وزارة المالية الأوكرانية، البنك الوطني وصندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات المشتركة.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الإدارة العامة، ودعم التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز تقدم أوكرانيا نحو التكامل الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا أكملت بنجاح ثلاث مراجعات لاتفاقية التسهيل، وتتطلع إلى تلقي الدفعة التالية التي تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي بعد المراجعة الرابعة المتوقعة في يونيو.

يُذكر أن أوكرانيا قد استلمت بالفعل أربع دفعات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، من إجمالي 15.6 مليار دولار المنصوص عليها في الاتفاقية.

وزارة المالية الأوكرانية صندوق النقد الدولي مكافحة الفساد