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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة جنوب الوادي بافتتاح مركز التطوير المهني بالغردقة

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بمناسبة افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية جاء ذلك بحضور ممثلي 37 مركز للتطوير المهني بعدد 29 جامعة مصرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


وأشاد "عكاوي"  بجهد وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور في العمل على  إلى أن يكون هناك مركز جامعي للتطوير المهني بكل جامعة لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.


والتقى رئيس الجامعة بفريق مركز التطوير المهني بجامعة جنوب الوادي-فرع الغردقة
والذى يتكون من الدكتور حجاج محمد حجاج، والدكتور محمد عطية الرزيقي، والدكتور محمود جمال غزالي، وسارة الأمين ، وابوالحسن عبدالغني ، وفيروز هشام و يقدم المركز خدماته الطلابية المجانية لطلاب الجامعة بغرض بناء قدراتهم وريادة الأعمال للحصول علي وظائف عمل من خلال معارض الأعمال وكذلك تتبع النمو المهني للخريجين.

التعليم العالي والبحث العلم الدكتور محمود الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المراكز الجامعية للتطوير المهني جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادى طلاب الجامعة لعاصمة الإدارية لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية