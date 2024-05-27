محافظ قنا يترأس على أول اجتماع لمجلس إدارة مركز معلومات شبكة المرافق

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكة مرافق قنا، وذلك بعد افتتاحه مباشرة، حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والسيد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس حمادة ياسين مدير المركز، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أهداف إنشاء المركز:

القيام بأعمال الرفع المساحي والأحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، وتقديم خرائط للمواطنين توضح موقع أراضيهم بعد رفعها مساحيا بأجهزة دقيقة، وصورة من جوجل إيرث، وكشف بالأحداثيات المطلوبة، وتقديم خدمات المساحة وإنشاء قواعد البيانات بنظام المعلومات الجغرافية (GIS).

خدمات بأسعار رمزية:

أكد المحافظ الداودي أن الخدمات التي سيقدمها المركز ستكون بأسعار رمزية، تهدف إلى ضمان دقة رفع شبكات المرافق فوق وتحت الأرض على خرائط مساحية دقيقة، ويهدف ذلك إلي حماية استثمارات المرافق في باطن الأرض، ومساعدة المقاولين وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى، وحماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة في تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة.

دعوة لتضافر الجهود:

وجه المحافظ الداودي شركات المرافق العاملة بالمحافظة وشركات المقاولات والوحدات المحلية والمديريات بضرورة إتاحة كافة المعلومات والخرائط الورقية والرقمية والأحداثيات لكل ما يخصها، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة على مستوى المحافظة لكافة المرافق والبنية التحتية.

وأكد المحافظ على أن الجميع في الجهاز التنفيذي للمحافظة يعملون على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات، سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية أو خدمية، وذلك لضمان رضا المواطنين ورفع المعاناة عنهم.