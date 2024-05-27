تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني للابتدائي والإعدادي بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2023/2024 في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024.

وأكد محافظ الشرقية، على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مواعيد امتحانات الدور الثاني.

مواعيد امتحانات الدور الثاني

- امتحانات الصف الرابع الابتدائي: تعقد على مدار 4 أيام، تبدأ من الأربعاء 24 يوليو وتنتهي الأحد 28 يوليو 2024.

- امتحانات الصف الخامس الابتدائي: تعقد على مدار 4 أيام، تبدأ من الأربعاء 24 يوليو وتنتهي الأحد 28 يوليو 2024.

- امتحانات الصف السادس الابتدائي: تعقد على مدار 4 أيام، تبدأ من الأربعاء 24 يوليو وتنتهي الأحد 28 يوليو 2024.

- امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام - مهني): تعقد على مدار 5 أيام، تبدأ من الأربعاء 24 يوليو وتنتهي الاثنين 29 يوليو 2024.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام - مهني): تعقد على مدار 5 أيام، تبدأ من الأربعاء 24 يوليو وتنتهي الاثنين 29 يوليو 2024.

- امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عام - رياضي - مهني): تعقد على مدار 6 أيام، تبدأ من السبت 3 أغسطس وتنتهي الخميس 8 أغسطس 2024.