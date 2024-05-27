محافظ بني سويف يكرم وكيل وزارة الصحة السابق ويحتفي بتكليفه الجديد بالأقصر

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور محمد يوسف بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة وتكليفه بمهام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، وخلال حفل التكريم، قدم المحافظ درع المحافظة للدكتور يوسف تقديرًا لجهوده في تعزيز القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة توليه المسئولية، متمنيًا له النجاح في مرحلته الجديدة.

من جهته، عبر الدكتور محمد يوسف عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من المحافظ، معربًا عن تقديره لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون الفعال والتناغم بين كافة مكوناته.

ووجه الشكر للمحافظ لدعمه المستمر لتحسين منظومة الصحة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع.

وعقد المحافظ لقاءً حضره السيد بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف، والدكتورة سماح أحمد جاد عبد العظيم وكيلة وزارة الصحة الجديدة.

وناقش اللقاء عدة ملفات تتعلق بالقطاع الصحي، منها موقف مشروعات إحلال وتجديد المستشفيات، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية، والإشراف على المبادرات الصحية بالتعاون مع المجتمع المدني والهيئات الدولية، ومتابعة مستجدات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع الصحة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سماح أحمد جاد عبد العظيم أنها ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة العمل في قطاع الصحة بالمحافظة، مثمنة الجهود التي بذلها الدكتور محمد يوسف خلال فترة توليه.

وشددت على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات لاستكمال مسيرة التطوير والنهوض بالقطاع، وذلك تحت إشراف ومتابعة المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة.