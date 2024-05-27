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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الحوار الوطني يمثل جميع أطياف المجتمع

د مصطفى مدبولي
د مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني يمثل جميع أطياف المجتمع. 

وأضاف مدبولي خلال زيارة أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، طالبت الحوار الوطني بوضع تصور اقتصادي وبحث ملف الدعم قبل نهاية 2024.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار.

استمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع ونسب المنتج المحلي المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.
 

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصانع الأدوات المنزلية برج العرب محافظة الاسكندرية