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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بـ 8 صور.. الذكاء الصناعي يجسد محرقة الخيام في رفح الفلسطينية

محرقة الخيام
محرقة الخيام
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انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور توثق محرقة الخيام التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية. تفاعل المستخدمون بشكل واسع مع هذه الصور، التي تجسد مجزرة قاسية جديدة ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ورفح، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من صدور قرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية بإلزام الاحتلال بوقف عملياته فورًا في رفح، والدعوة لتضافر الجهود الدولية لوقف الإبادة والمجازر المستمرة ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر.

في تحدٍ جديد للقرارات الدولية، شن الاحتلال قصفًا عنيفًا على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح في منطقة تل السلطان، باستخدام القنابل الحارقة، مما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين. 

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين بعد استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح.

رفح محرقة الخيام منصات التواصل الاجتماعي