جامعة المنوفية تفوز بمراكز متقدمة في الآداب والعلم والفن في "إبداع 12"

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن فوز جامعة المنوفية بالعديد من المراكز المتقدمة في مسابقات مهرجان إبداع 12 الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعات التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي تعد أكثر مسابقة على مستوى الوطن العربي.

وصرح الدكتور أحمد القاصد بأن طلاب الجامعة حققوا المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مجال الرواية ،كما حصلت الجامعة علي المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الفنون التشكيلية في مجال "الجرافيك "، والمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الفنون التشكيلية مجال" الأشغال الفنية "، كما حصلت علي المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مجال الابتكارات العلمية الروبيتات والذكاء الإصطناعي ،في حين حصلت الجامعة علي المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مجال "الأمن السيبراني" مضيفا أن إجمالي الجوائز التي حصلت عليها الجامعة بالمسابقة ١٧٨ الف جنيه.

وأعلن القاصد أن الطلاب الفائزين في المسابقات هم إيمان محمود شريف كلية الاقتصاد فنون تشكيلية المركز الثانى "أشغال فنية"، و روان عبد اللطيف كلية و التربيه فنون تشكيلية المركز الأول "جرافيك" ، محمود السيد المزين كلية التجارة "الثقافى" المركز الأول ، كما حصل الطلاب احمد مادح طلعت ،و عمرو رفعت الشافعى ومحمود طه متولي بكلية الذكاء الإصطناعي ، علي المركز الثانى العلمى في "مجال الابتكارات العلمية " وسيفين سعيد نظير بكلية الهندسة وبهاء بغدادي بكلية الهندسة علي المركز الثالث في مجال" الآمن السيبرانى".

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن مهرجان إبداع من أحد اهم الملتقيات الشبابية التي تساعد في اكتشاف الموهوبين فى المجالات الثقافية والفنية والعلمية ، بالإضافة إلي دوره في نشر الوعى الثقافي والفنى والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات، التي تعقد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي مضيفا أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دوراً هاما في بناء شخصية الطلاب وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق تفوقهم الدراسي والعلمي .

كما أكد رئيس الجامعة على دور الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، لتخريج كوادر شابة قادرة على المنافسة وتحقيق التميز في كل المجالات .

ومن جانبه وجه الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للطلاب الفائزين والادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة على الإعداد الجيد للمسابقة وتدريب الطلاب ، مؤكدا علي حرص الجامعة علي مشاركة الطلاب فى كل المسابقات المختلفة بالجامعة وخارجها وتقديم الدعم اللازم لهم .

يذكر ان الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة قامت بإعداد وتاهيل منتخبات الجامعة الفائزين بالمسابقة فى مراكز تدريب وتنمية المواهب الفنية والعلمية والثقافية تحت إشراف أساتذة متخصصين فى كل المجالات وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومرفت عرفة من النشاط العلمى والتكنولوجيا والمهندسه أشواق فاروق مدير النشاط الفنى و أيمن عبد القوي مدير النشاط الثقافى ودكتور أيمن العربى والدكتورة ولاء صلاح مدربي منتخبات الجامعة للفنون التشكيلية.

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