نائب محافظ القاهرة تتابع ملف النظافة واستعدادات عيد الأضحى

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاءاتها الدورية مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بحضور اللواء أحمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والسادة مديري الطرق والتخطيط والمالية والمتابعة الميدانية والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية لمتابعة الخطة الاستثمارية مع قرب انتهاء العام المالي 2023/2024 والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة .

وتناولت اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالإحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها بأسرع وقت للانتهاء من خطة المشروعات و تحسين نسب تنفيذ المشروعات سواء في مجال الرصف والإنارة وتدعيم الوحدات المحلية حيث وجهت سيادتها الشكر للسادة رؤساء الأحياء لتحسين نسب التنفيذ مع دعوتها لاستمرار الجهود في الفترة القليلة المتبقيه من خلال الانتهاء من المستخلصات المالية عبر متابعة الاعتماد المالي الاجمالي و التكميلي والمنصرف و نسب الانفاق .

وشمل اللقاء استعدادات إحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك عن طريق عمل حصر مبدئ للأماكن المتاحة لإقامة الشوادر مع مراعاة اختيار المواقع المناسبة لاقامتها تحقيقا للسيولة المرورية ومنع التكدسات والاشغالات التي تعوق حركة السير للمركبات والمشاه الى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وحفاظا على البيئة .

واستكمالا للتوجيهات المستمرة والخاصة بالاهتمام بملف النظافة شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار الحملات المكثفة والارتقاء بمستوى منظومة النظافة باحياء المنطقة الجنوبية تحقيقا للهدف والخطة الممنهجة التى تم وضعها لتحسين مستويات النظافة مع التأكيد على بذل كافة الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق رضائهم عن هذا الملف الهام من خلال رفع المخلفات والتراكمات و الرتش و ذلك بمتابعة شخصية من السادة رؤساء الأحياء، وبالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة وأفرعها خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال اللقاء عددا من الملفات الهامة على رأسها المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية بالمنطقة الجنوبية وعلى رأسها مشروع القطار السريع بحلوان و رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري بنطاق إحياء مصر القديمة والبساتين ودار السلام ضمن مشروع تحسين الهوية البصرية للطريق تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير من خلال توجيه العمل الدؤوب على رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق الدائري إلى جانب حصر جميع الأراضي الفضاء الناتجة عن إزالة العقارات عبر تشكيل اللجان بالاحياء المعنية للحفاظ عليها باعتبارها أراضي أملاك للدولة .