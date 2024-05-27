محافظ أسوان يتابع نسب الإنجاز بمشروعات حياة كريمة بقرية الرمادي بحري بإدفو

صرح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستكملت وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة ..

مؤكداً بأنه تم تفقد عدد 24 من المشروعات بقرية الرمادى بحرى " الحصايا " بمركز إدفو والتى تضم 39 قرية فرعية وتابع بإجمالى 70 ألف مواطن .

الانتهاء من 16 مشروع بنسبة 100٪

لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 16 مشروعا بنسبة 100% منها مشروعات إنشاء المجمع الزراعى ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وصيانة العديد من المدارس ومراكز الشباب وتبطين الترع ، فضلاً عن مشروع إنشاء العمارات السكنية بالغنيمية والحصايا .

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ وتلافى كافة المشكلات والملاحظات التى يتم رصدها أولاً بأول مع إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات المتبقية فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ومنها مشروعات إنشاء المجمع الخدمى ، وإنشاء محطات للمعالجة ورفع الصرف الصحى ، وأيضاً أعمال توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء .

وكشف السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء كافة المشروعات وعدم السماح بأى تأخير مع سرعة إستبعاد المقاولين والشركات المتقاعسة وإستبدالهم بأخرين أكثر جدية وإلتزاماً .

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