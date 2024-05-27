تعاون بين نقابة السينمائيين وجامعة حلوان لمنح الماجستير والدكتوراة لأعضائها في الملكية الفكرية

وقعت نقابة السينمائيين مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان بحضور نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة ، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، بهدف التعاون المشترك لتعزيز الدور البحثى والعلمى والفنى ،بين الطرفين لما يمثله معهد الملكية الفكرية كمؤسسة علمية وفكرية وتدريبية وبحثية ،فى تقديم الدورات التدريبية ، ومنح درجات علمية فى الدبلوم والماجستير والدكتوراة، فى علوم الملكية الفكرية .

وستتولى نقابة السينمائيين من خلال التعاون مهام الدورات التدريبية التخصصية فى مجال الملكية الفكرية لإتاحة المجال المعرفى فى الملكية الفكرية ، لجميع أعضاء نقابة السينمائيين ،وتعريفهم بحقوقهم قانونيا وإقتصاديا .ويتعهد المعهد من جانبه بمنح خصم 25% من مصروفات الدراسة لجميع المتقدمين من أعضاء النقابة المقيدين بها ، والراغبين بالقيد فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة فى الملكية الفكرية بخطاب من النقابة .

وقد أكد نقيب السينمائيين مسعد فودة في بيان صحفي بأن اللقاء كان مثمرا وما تم الإتفاق عليه يصب فى مصلحة جميع أعضاء النقابة الراغبين فى الإلتحاق بالدراسة وبالدورات التدريبية ، ويعزز من العلاقة بين النقابات وبين المعاهد والجامعات لخلق بيئة علمية تسهم فى نهضة وتقدم الوطن .

واضاف "فودة" بأن حقوق الملكية الفكيرية مرتبطة ارتباطا كليا بمجالات الإبداع ، ومن ثم تسعى النقابة من خلال هذا التعاون بينها وبين معهد الملكية الفكرية لتعريف كل من يرغب من أعضاء النقابة بحقوقة الفكرية والإقتصادية ، وبشكل علمى مدروس حتى يمكنه من الدفاع عنها ، ومجال الملكية الفكيرة واسع جدا ، ويتطور فى جميع دول العالم ن وسيكون هذا التعاون مثمرا للجميع ،ومن خلال جمع الوثائق والمعلومات والتشريعات الوطنية ، ودراستها دراسة مقارنة ، وفى إطار التعاون المثمر بين النقابة وكافة أجهزة الدولة ومنها المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان الذى يصبو الى النهوض بأعداد موارد بشرية مهنية ذات خصائص مهارية وتدريبية ، وتنافسية عالية قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف مشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية .