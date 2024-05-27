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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعاون بين نقابة السينمائيين وجامعة حلوان لمنح الماجستير والدكتوراة لأعضائها في الملكية الفكرية

مسعد فودة
مسعد فودة
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وقعت نقابة السينمائيين مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان بحضور نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة ، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، بهدف التعاون المشترك لتعزيز الدور البحثى والعلمى والفنى ،بين الطرفين لما يمثله معهد الملكية الفكرية كمؤسسة علمية وفكرية وتدريبية وبحثية ،فى تقديم الدورات التدريبية ، ومنح درجات علمية فى الدبلوم والماجستير والدكتوراة، فى علوم الملكية الفكرية .

وستتولى نقابة السينمائيين من خلال التعاون مهام الدورات التدريبية التخصصية  فى مجال الملكية الفكرية لإتاحة المجال المعرفى فى الملكية الفكرية ، لجميع أعضاء نقابة السينمائيين ،وتعريفهم بحقوقهم قانونيا وإقتصاديا .ويتعهد المعهد من جانبه بمنح خصم 25% من مصروفات الدراسة لجميع المتقدمين من أعضاء النقابة المقيدين بها ، والراغبين بالقيد فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة فى الملكية الفكرية بخطاب من النقابة .

وقد أكد نقيب السينمائيين مسعد فودة في بيان صحفي بأن اللقاء كان مثمرا وما تم الإتفاق عليه يصب فى مصلحة جميع أعضاء النقابة الراغبين فى الإلتحاق بالدراسة وبالدورات التدريبية ، ويعزز من العلاقة بين النقابات وبين المعاهد والجامعات لخلق بيئة علمية تسهم فى نهضة وتقدم الوطن .

واضاف "فودة" بأن حقوق الملكية الفكيرية مرتبطة ارتباطا كليا بمجالات الإبداع ، ومن ثم تسعى النقابة من خلال هذا التعاون بينها وبين معهد الملكية الفكرية لتعريف كل من يرغب من أعضاء النقابة بحقوقة الفكرية والإقتصادية ، وبشكل علمى مدروس حتى يمكنه من الدفاع عنها ، ومجال الملكية الفكيرة واسع جدا ، ويتطور فى جميع دول العالم ن وسيكون هذا التعاون مثمرا للجميع ،ومن خلال جمع الوثائق والمعلومات والتشريعات الوطنية ، ودراستها دراسة مقارنة ، وفى إطار التعاون المثمر بين النقابة وكافة أجهزة الدولة ومنها المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان الذى يصبو الى النهوض بأعداد موارد بشرية مهنية ذات خصائص مهارية وتدريبية ، وتنافسية عالية قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف مشكلات حماية واستغلال  حقوق الملكية الفكرية .

مسعد فودة نقابة السينمائيين الملكية الفكرية