تفاصيل اجتماع وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته لمصر .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها ، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المُستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لمُساندة السُلطة الفلسطينية، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى.



وأعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطينى للقاهرة ، والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبى وحكومتى البلدين ، كما أكد على إلتزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والمُساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية ، إنطلاقاً من الموقف المصرى الداعم لأمن وإستقرار الدولة الفلسطينية ، كما أشار السيد / وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مع الجانب الفلسطينى واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لإستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم فى مجالات العمل الشرطى ، فى إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول الشقيقة .