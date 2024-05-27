محافظ دمياط تسلم 91 تأشيرة حج للمواطنين

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الاحتفالية التى أُقيمت بمديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم تأشيرات الحج للحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام 1445 هجرية / 2024م، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف.

وقامت محافظ دمياط، خلالها بتسليم تأشيرات الحج لـ 91 حاجاً من أبناء المحافظة، مقدمةً لهم التهنئة بفوزهم بقرعة الحج لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، كما دعتهم بالدعاء لمصر بأن يحفظ أهلها ويديم عليها نعم الرخاء والأمن والاستقرار، وأعربت عن أصدق أمنياتها لهم برحلة موفقة وحج مبرور وذنب وعودة حميدة إلى أرض الوطن.

وتوجهت محافظ دمياط، بخالص الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن على ما يقدمونه من جهود للاشراف على الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم لأداء المناسك بالأراضى المقدسة، والظهور بالمستوى الذى يليق بمصر.

هذا وقد سلمت " المحافظ " تأشيرات ومستلزمات الحج لعدد 91 مواطن من محافظة دمياط.

أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، فى تصريح لها، عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة النجاحات التى حققتها خلال مرحلتيها السابقتين، بما يساهم فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية والتعامل مع البعد البيئى.