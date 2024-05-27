رئيس الوزراء يتفقد مجمع "إبداع الإلكترونيات" المجهز بأحدث المعامل لخدمة المنطقة الصناعية والجهات الأكاديمية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الوزارة، مجمع إبداع الإلكترونيات المجهز بأحدث المعامل لخدمة الشركات والمنطقة الصناعية والجهات الأكاديمية، خلال جولته اليوم بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتور عمرو طلعت حول مكونات المجمع، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يضم ثلاثة معامل متكاملة مجهزة على أعلى مستوى بهدف توفير بيئة متكاملة لدعم صناعة الإلكترونيات في مختلف مراحل التصنيع؛ بدءا من تطوير الفكرة مرورا بالوصول للنموذج الأولى وحتى التصنيع.

وأوضح الوزير أن المجمع يضم معمل إنترنت الأشياء، ومعمل التصنيع الرقمي للنماذج الأولية، ومعمل الدوائر الإلكترونية المطبوعة (متعددة الطبقات)، بالإضافة لمساحات عمل مشتركة وقاعات تدريب مزودة بالإنترنت فائق السرعة، كما يقدم "مجمع إبداع الإلكترونيات" خدماته للمنطقة الصناعية ببرج العرب، والشركات الصناعية، وشركات التكنولوجيا الناشئة، ومراكز الأبحاث والتطوير للشركات والطلاب والخريجين، ومشروعات البحث والتطوير بالجامعات؛ حيث يعد المجمع بمثابة مقصدا مهما للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمي للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 110 شركات ومصانع استفادت من خدمات "مجمع إبداع الإلكترونيات"، بالإضافة إلى 100 شركة ناشئة، و210 مشروعات ونماذج أولية، بالإضافة لبناء قدرات 9500 متدرب، وإقامة شراكات مع 35 مبادرة وجامعة.

وعقب ذلك، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعة من رواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، التي استفادت من خدمات مجمع إبداع الالكترونيات، منها شركات تعمل في مجالات تصميم وتصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد ودوائر التحكم لها، والمنازل الذكية وإنترنت الأشياء، وتصنيع أجهزة ومستشعرات تحاليل طبية لحظية، وتصنيع مضخات الأنسولين لمرضى السكر، وبعض من المعدات الطبية وماكينات التقطيع بالليزر CNC والروبوتات، وصناعة وصلات شحن الهواتف ووصلات الصوت والسماعات والشواحن.

وفى لقاء رئيس مجلس الوزراء بممثلي شركة MAHAWER، التي تعمل في مجال تصميم وتصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد ودوائر التحكم لها، تمت الاشارة إلى أنها نجحت فى تحقيق مبيعات 50 طابعة، كما التقى ممثلي شركة AION Innovations، التي تعمل في مجال المنازل الذكية وإنترنت الأشياء، والتي حققت دخلا بقيمة 8.5 مليون جنيه حتى الآن من مبيعات أكثر من 11 ألف منتج، وفي الوقت نفسه استعرض ممثلو شركة Dignotix، التي تنتج أجهزة ومستشعرات تحاليل طبية لحظية، أمام رئيس الوزراء أهداف الشركة، مشيرين إلى أنها قامت بتسجيل 4 براءات اختراع، فضلا عن شركة Insucare، التي تعمل في مجال تصنيع مضخات الأنسولين لمرضى السكر، ونجحت في تحقيق طلب أولى لعدد 250 قطعة.



وخلال استعراض ممثل شركة Insucare لأهداف الشركة ونطاق أعمالها، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة الاستفادة من هذه الشركة، وبحث إمكانية التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في هذا الشأن.

التقى رئيس الوزراء ممثلي شركة روبوتا، التي تعمل في مجال تصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد وطابعات الأنسجة الحيوية والمعدات الطبية وماكينات التقطيع بالليزر والمخارط الـ CNC والمخارط المعدلة برأس تفريز والروبوتات، بالإضافة إلى شركة BACI، وهي متخصصة في صناعة وصلات شحن الهواتف ووصلات الصوت والسماعات والشواحن، وقد حققت مبيعات لأكثر من 11 ألف عميل من 22 منتجا، وجار تطوير 5 منتجات جديدة أخرى.

وخلال زيارته للمنطقة التكنولوجية، التقى أيضا الدكتور مصطفى مدبولي بمجموعة من الشباب المبدعين ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين من خريجي البرامج التدريبية والمبادرات الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث استمع إلى عدد من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات، والتي ساهمت في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل العالمية، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل قبل الانتهاء من البرنامج التدريبي وتحقيق أرباح؛ حيث مكنتهم من العمل عن بُعد مع شركات عالمية في مجالات متعددة، ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات ذكاء الأعمال والجرافيك والبرمجيات المفتوحة. كما نجح البعض منهم في تحويل مسارهم المهني إلى العمل بمجال تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض “الوزراء” قصص نجاح مجموعة من خريجي البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الفنون الرقمية، الذين قاموا بتنفيذ أعمال الجرافيكس والمؤثرات البصرية والتحريك في العديد من أعمال الدراما الحديثة والأعمال السينمائية المهمة، وفي الوقت نفسه استعرض مجموعة من رواد الأعمال من خريجي برامج المعهد تجربتهم في إنشاء شركات ناشئة في مجالات متعددة، منها تطوير البرمجيات والتجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني.

وتحدث مجموعة من الشباب من خريجي البرامج التدريبية للمعهد القومي للاتصالات بمحافظة الإسكندرية، التي ساعدتهم في الالتحاق بالعمل في تخصصات الحوسبة السحابية، وأتمتة الأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني بكبرى الشركات العالمية.