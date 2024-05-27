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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن مال الوقف وإحلال المساجد إلى اللجان المختصة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبى مناقشة بشأن مال الوقف وإحلال المساجد والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب الوزير إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنهما.

جاء ذلك قبل إعلان رئيس المجلس رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ومعاودة الانعقاد يوم 9 يونيو المقبل.

وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه فيما يتعلق بهيئة الأوقاف: " فالأصول عظيمة و لكننا مكبلين بقوانين نرجو ان يساعدنا المجلس فيها، مثل  الايجار القديم لان معظم ثروتنا العقارية فى المساكن والأعيان، وهناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه ، و ايجارها وفق القانون 8 جنيه ، و بعض المناطق اجمالي الايجارات القديمة اقل من راتب المحصل  ، لذلكنحتاج دعم المجلس". و اضاف :"  مال الوقف ذو طبيعة خاصة ، و اتمنى ان  نناقش على الاقل  اسكان الاوقاف ، و نأخذ فترة انتقالية لاصدار القانون ، و  لكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع ان نحدد عائد الاصول  لتكون اعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.

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