نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية: امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بدون شكاوى

تفقد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية و التعليم اليوم لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليات الجامعة، مشيدا بسير أعمال الامتحانات بسهولة ويسر دون تلقى أى شكاوى.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكلية الصيدلة ، و برامج الفنون والتصميم والعمارة وكليات هندسة التصميم الابداعى، وهندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيمياويات ، وهندسة الاتصالات والالكترونيات و الحاسبات وإدارة الأعمال والانسانيات.

واطمئن على حسن سير الامتحانات وانضباط اللجان ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات و توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

أشار نائب رئيس الجامعة أن أسئلة الامتحانات تقيس مستوى تحصيل الطالب وقدرته على التفكير وحل المشكلات موضحا ان الجامعة المصرية اليابانية تطبق النموذج اليابانى فى التعليم الذى يدعم قدرة الطلاب على الابداع والابتكار حيث لا يعتمد على الحفظ والتلقين كما يصقل خبرات الطلاب ويؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.