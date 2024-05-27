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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محرقة رفح.. بيرس مورجان يطالب نتنياهو بوقف العدوان الإسرائيلي

الإعلامي البريطاني
الإعلامي البريطاني بيرس مورجان
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علق الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان على محرقة الخيام في رفح التي نفذها جيش الاحتلال بحرق المخيمات في منطقة بها أكثر من 100 ألف نازح ليتم حرقهم أحياء خلال الساعات الماضية.

وطالب بيرس مورجان، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتياهو بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وقال عبر حسابه على موقع "إكس":"المشاهد من رفح بين عشية وضحاها مروعة، لقد دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر، لكن ذبح هذا العدد الكبير من الأبرياء وهم ينكمشون في مخيم للاجئين أمر لا يمكن الدفاع عنه أوقف هذا الآن يا نتنياهو".
تأتي محرقة الخيام بعد مرور أقل من 48 ساعة على قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي بإلزام الاحتلال بوقف عملياته فورًا في مدينة رفح، في تحدي للقرارات الدولية نفذ الاحتلال قصف على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الماضية، في منطقة تل السلطان، باستخدام بالقنابل الحارقة.

يشار إلى أن بيرس مورجان غير رأيه من الدفاع الشديد عن موقف إسرائيل في الحرب على غزة، بعد اللقاء التليفزيوني الذي أداره مع الإعلامي باسم يوسف، وتبعه لقاء آخر تم خلاله عرض القضية الفلسطينية منذ بدايتها.

محرقة رفح بيرس مورجان يطالب نتياهو بوقف العدوان الإسرائيلي