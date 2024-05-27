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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يُشيد بنتائج منتخبي التايكوندو وشباب ورفع الأثقال في المحافل الدولية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج المنتخب المصري للتايكوندو في دورة الألعاب الأوروبية الأوروبية المفتوحة G1، وكذلك نتائج المنتخب المصري لرفع الأثقال في بطولة العالم للشباب.

وأثني الوزير علي مشاركات الأبطال المصريين حاليًا في مختلف المنافسات الرياضية العالمية والقارية وذلك لتحسين التصنيف الأولمبي للاعبيين والاحتكاك القوي مع أفضل لاعبي العالم وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

جاءت نتائج التايكوندو بذهبية للاعب سيف عيسي، وبرونزية للاعب أحمد وائل نصار وبرونزية للاعبة آية شحاته.

واستطاع المنتخب المصري لرفع الأثقال في بطولة العالم للشباب من تحقيق 12 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 5 فضيات و3 ميداليات برونزية، حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الرحمن حسين ميداليتين ذهبيتين، ومصطفى بكري، وحنين السيد.
وحصل علي الميداليات الفضية كلًا من: “عبد الرحمن حسين، ومصطفى بكري ميداليتين، ومحمود السيد ربيع وعمر محمود جبر، وأيضا حصل على الميداليات البرونزية كلًا من :” مريم خالد، و عمر محمود جبر ميداليتين.

 

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