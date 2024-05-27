وزير العمل: تدريب مجاني لـ 340 سيدة وفتاة في 4 محافظات على 7 مهن يحتاجها سوق العمل

دعا وزير العمل حسن شحاتةاليوم الإثنين، الفتيات والسيدات الراغبات فى الحصول على دورات تدريبية مجانية ،في محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية ، وبني سويف ، وسوهاج ،إلى تسجيل بياناتهم للحصول على دورات مجانية فى مجالات الآتية:

تدوير الأقمشة والملابس والبلاستيك (Upcycle)، وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل، وصناعة الحلويات ، وصيانة التليفون المحمول، وصناعة الاكسسوارات،وصناعة المنسج.

يأتي ذلك ضمن مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة ،ليستفيد منها 340 من الفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل في تلك المحافظات ، ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt، ومنظمة العمل الدولية (ILO) " تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" ،وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"..

وتُنفذ هذه البرامج بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، ووزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"، والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA Egypt Office ، وبالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم..

وأوضحت الوزارة ان البرنامج يهدف إلى : تدريب وتنمية مهارات 340 فتاة وسيدة على المهارات الحياتية والتخصصات المهنية المختلفة ، وتوفير 255 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات ، وأيضاً توفير 130 حقيبة تحتوي على "عدة العمل" اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص للمتدربات المتميزات ، كما يشمل التدريب 7 تخصصات حرفية..وأن مدة التدريب: 3 أيام للتدريب على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،ومدة تتراوح بين 10 إلى 20 يوماً تدريباً فنياً ،حسب تخصص الحرفة أسبوعيًا ،وذلك من الأحد إلى الخميس ،ومدة لا تقل عن 15 يوماً تدريباً عملياً للمتميزات..كما أن التدريب تفاعلي وبالحضور الشخصي وليس متاحاً عبر الإنترنت ،وتحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية ..

وحددت الوزارة ،شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، حيث التدريب متاح للفتيات والسيدات من محافظات "القاهرة الكبرى و الإسكندرية وبني سويف و سوهاج" ،ويشجع التدريب التحاق الفتيات والسيدات من ذوي الهمم ، مع إجادة القراءة والكتابة "يُفضل خريجي المدارس الفنية" ،وأن السن لا يقل عن 18 سنة ، مع اجتياز المقابلة الشخصية ، ويشترط الخبرة السابقة في مجال الخياطة في حالة التقدم لبرنامج تدوير الأقمشة والملابس،والاختيار للمقابلة الشخصية بأسبقية التسجيل ، كما سيتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الإنتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات.. ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن التقديم من خلال رابط الاستمارة التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i9cY1p3g7E2vjP0-yRD7yMGWEUXU_XxBo3NDH0ch_V5UQlhSWVRVNjZZWFRCSVcyR0JLMFJZWVZLUCQlQCN0PWcu

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