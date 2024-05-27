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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ لـ9 يونيو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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قرر المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس لجلسة يوم 9 يونيو المقبل.

 وكان قد اعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبع سياسة جديدة فى تعيين الأئمة والعمال، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتظيم والإدارة.

وقال جمعة خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، إن الفترة الأخيرة، شهدت تعيين ألف عامل، وأن قبل 30 يوينو المقبل، سيتم تعيين ألف عامل آخرين، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

وبشأن رواتب الأئمة، استعرض الوزير حجم الزيادات التى شهدتها رواتب الأئمة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تدرج فى الرواتب بين الأئمة بسبب حصولهم على الدرجات العلمية، حيث يصل راتب الإمام الحاصل على الدكتوراه إلأى أكثر من 11 ألف جنيه، بينما لايقل راتب الإمام عن 9 آلاف جنيه.

وحول مقابل الخطابة بالمكافأة، أوضح الوزير، أنه ارتفع من 40 جنيه إلى 260 جنيه.

وحول انتقادات النواب بأسعار الاستبدال، قال الوزير، أن الوزارة تلتزم بالقيمة السعرية العادلة، مع التأكيد على أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم.

وحول التشابكات بين الإصلاح الزراعى والأوقاف، قال الوزير: نقلنا 21 ألف فدان من الإصلاح للأوقاف.

المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف رواتب الأئمة