ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل شاب في مصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، السجن المشدد 10سنوات للمتهمين بقتل شاب بضربة أفضي إلى الموت، في منطقة مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستر حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين وطارق محمد أبو عبيدة وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد طه.

ضرب أفضي إلى الموت

كانت النيابة العامة أحالت «أحمد .ر»- 23 سنة- «محمد .ج» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة ضرب أفضى إلى الموت في منطقة مصر القديمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 673 لسنة 2024،جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 52 لسنة 2024، جنوب القاهرة، قيام المتهمان بضرب المجني عليه  «خميس جمعه» عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا قتله لاجباره  على الاعتراف بالسرقة، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي  سقط على الأرض قاطع النفس وفارق الحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قتل شاب الموت مصر القديمة ضرب أفضي إلي الموت المشدد 10 سنوات محكمة جنايات القاهرة