المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل شاب في مصر القديمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، السجن المشدد 10سنوات للمتهمين بقتل شاب بضربة أفضي إلى الموت، في منطقة مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستر حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين وطارق محمد أبو عبيدة وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد طه.

ضرب أفضي إلى الموت

كانت النيابة العامة أحالت «أحمد .ر»- 23 سنة- «محمد .ج» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة ضرب أفضى إلى الموت في منطقة مصر القديمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 673 لسنة 2024،جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 52 لسنة 2024، جنوب القاهرة، قيام المتهمان بضرب المجني عليه «خميس جمعه» عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا قتله لاجباره على الاعتراف بالسرقة، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي سقط على الأرض قاطع النفس وفارق الحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.