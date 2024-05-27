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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرياضة يصل شرم الشيخ لحضور ختام منافسات مسابقة الهجن الدولية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي مدينة شرم الشيخ ، وكان في استقباله فور وصوله السيد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ.

وحضر وزير الرياضة للمحافظة وذلك لحضور ختام  منافسات سباق الهجن الدولي والذي سوف يشهد تواجد العديد من الشخصيات الدولية وعلي رأسها 
رئيس الاتحاد السعودي والعربي والدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي .

وعلي هامش الزيارة من المتوقع ان يقوم وزير الرياضة بتفقد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية ومنها مركز التنميةالشبابية بشرم الشيخ وايضًا المدينة الشبابية والرياضية.

محافظ جنوب سيناء وزير الرياضة شرم الشيخ مسابقة الهجن الدولية احمد محمدي