أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الإثنين/ أن وحدات من قوات مجموعة الغرب نجحت في تحرير بلدة إيفانوفكا بمقاطعة خاركوف.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) أن الوزارة أشارت في بيان لها، إلى أن وحدات من مجموعة الغرب حررت بلدة إيفانوفكا وعززت مواقعها العسكرية، مضيفةً أنه تم القضاء على تشكيلات مختلفة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نيفسكي بلوجانسك الشعبية ونوفوسادوفوي بدونيتسك الشعبية.

وأكدت الوزارة أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوفوديانوي بلوجانسك وبلدة جريوروفكا بدونيتسك، مضيفةً أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 405 عسكريين ومركبة مشاة قتالية وخمس مركبات.



كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من قوات مجموعة /المركز/ التابعة للقوات الروسية، سيطرت على قرية نتيلوفو في دونيتسك الشعبية وحسنت الوضع التكتيكي هناك.



وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب التابعة للقوات الروسية، حسنت الوضع على طول خط المواجهة وهزمت ثلاثة ألوية أوكرانية في مدينتي رازدولوفكا وتشاسوف يار بدونيتسك الشعبية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 460 جنديا.