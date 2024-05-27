الإمارات تدين القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح الفلسطينية

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام للنازحين في مدينة رفح من الجانب الفلسطيني، الليلة الماضية، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.



وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، اليوم الاثنين، على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتنفيذ التدابير الواردة في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا بشأن مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح بقطاع غزة، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).



ودعت دولة الإمارات، إلى تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.