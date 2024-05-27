جنايات بنها تعاقب المتهمين بقتل عامل في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمبلط سيراميك، وعاطل، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4254 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله ا ع"، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، و"محمود م ع"، عاطل، هارب، لأنهم في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد جمال حمود سليمان حمود" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحاً به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضرباً حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص "حجارة".