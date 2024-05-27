الصين ترفض اتهامات مجموعة السبع باتباع سياسات وممارسات تجارية "غير سوقية"

رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم /الإثنين/، قبول الاتهامات أحادية الجانب التي وجهتها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للصين بانتهاج سياسات وممارسات "غير سوقية".



وأدلت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري ردا على استفسار حول ما وصفته مجموعة السبع بـ"القدرة الإنتاجية الزائدة الصينية"، وذلك وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.



وقالت ماو إن نجاح الاقتصاد الصيني على مدار الأربعين عاما الماضية هو نتيجة للإصلاح والانفتاح، فضلا عن الدمج الفعال بين دور آلية السوق والحكومة.



وأردفت: "الممارسات التمييزية التي تتبناها بعض الدول الغربية ضد دول وشركات محددة هي في الواقع ممارسات غير سوقية".



واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن مجموعة السبع "تضخم ما يسمى بالقدرة الإنتاجية الصينية الزائدة في محاولة لفرض قيود على منتجات الطاقة الجديدة في الصين... مثل هذا الفعل ينحرف تماما عن الحقائق واللوائح الاقتصادية وينطوي على حمائية بطبيعته، ولا يخدم مصالح أي طرف".